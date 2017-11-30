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丝莉.慕利亚妮财长称

数字经济对GDP的贡献远高于7.3%

【本报雅加达讯】财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)称，在这数字经济部门正快速增长之际，目前我国数字经济对国内生产总值(GDP)的贡献才7.3%左右。虽然如此，预计其实际的贡献数字远高于上述已公布的数字。

日前，丝莉.慕利亚妮在雅加达，马腰兰博览会场馆题为“消费者转移和如何处理”的印尼购物中心租户协会(Hippindo)的研讨会上称，“我认为，该7.3%数字仍在实际的数字以下，因为中央统计局(BPS)提供的数据，其更新不太快，以致还有很多还未收集的。”

在该研讨会上，她呼吁零售业者适应变化的时代。何况是，在目睹我国金字塔人口目前由年轻人所主导后，预计往后的在线购物将越来越蓬勃发展。

她说，“电子商务和数字经济部门对国内生产总值的贡献还相当小，和以使用电子商务的我国零售销售才占我国总人口的9%，电子商务销售份额占零售销售总数仅达2%。”

她明确表示，虽然其普及率还小，然而依然须应对，因为数字经济部门将持续增长，由年轻人数目的增加和互联网渗透越深入所支持。

丝莉.慕利亚妮坦承，已经出现民众购物模式由传统的转移至数字的，已影响仓储和快递服务分部门税收收入的组成，本年度代理活动的税收收入增长显著，特别是快递服务分部门。

快递服务分部门收入同比提高35.58 达2249.7亿盾，包括国内增值税(PPN)上升24.3%达1762.2亿盾，1%的最终所得税(PPh)上升33.27%达51亿盾，和第23条款所得税上升113.76%达436.5亿盾。

而截至2017年10月份从仓储部门的税收收入落实达5225.7亿盾，或同比上升16.85%。