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丝莉财长预计

2017年我国经济增长5.1%

【本报雅加达讯】为了促进2017年第四季度的经济增长，财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)将加速今年最后季度的政府开支。

周五，丝莉.慕利亚妮在雅加达中区的财政部称，“通常在第四季度我们将加速已进行的各项开支。我们监测需求，以致所有的机构和部会纲领得以运行。如果特别是从第四季度来看，在开支和收入方面的增加将同时运行。”

她希望该开支的调拨能比去年同期增长得更好。以致能加速经济增长。

丝莉.慕利亚妮说，“我仍然希望且观察已在这第四季度所提出的支出总额。因此同比增长将保持正面，且对经济增长有积极的影响。”

如此一来，她希望在2017年第四季度的经济增长会处于5.3%以上，则一整年的经济增长将处于5.1%-5.17%范围。

她接着说，“我还是认为第三季度的增长以强劲的出口和投资组合，我们能维持在第四季度的物价和购买力。可能在第四季度，我们还有希望经济增长在5.3%以上或5.2%，以致总的经济增长仍处于5.1%-5.17%范围。”