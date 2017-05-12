Friday, May 12th, 2017 | Posted by

丝莉财长预计
今年投资增长突破6%

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Sri Mulyani Indrawati

 

【本报雅加达讯】财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)称，2017年首季度的投资增长开始好转达4.8%，且预计今年突破6%，或在经济增长5.1%以上。往后，我国投资增长必须加以提高至8-12%，俾使经济增长的增速更快。

根据中央统计局(BPS)的数据，去年降至4.48%后，或在经济增长5.02%以下，投资业绩可从今年固定资本形成总值(PMTB)的增长开始好转表明出来。

2017年首季度，投资增长开始再上升至4.81%，比2016年首季度的4.67%更高，这是由于政府资本开支上升15.75%的缘故。

2017年首季度，拉动经济增长5.01%，比2016年首季度的4.92 更高。从支出方面，由服务和食品出口达到的最高增长为8.04%，接着是消费支出8.02%。

家庭消费支出增长成为我国国内生产总值(GDP)最大的贡献者达4.93%，固定资本形成总值4.81%，政府消费支出2.71%，而服务和商品进口成为5.02%成长减少因素。

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