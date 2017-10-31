Posted by admin

丝莉财长预期

至今年底我国经济增长将达5.17%

【本报雅加达讯】财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)预计，至2017年底我国经济增长将达5.17%。而今年第三和第四季度的经济有望增加。

周二（31日），丝莉.慕利亚妮在雅加达，财政署总部称，“我们预期第三和第四季度的经济将提高，比5.18%更高，将接近5.4%，因此，今年我国经济总增长将在5.17%左右。”

据这命前世界银行常务董事丝莉称，为要达到上述增长，政府将依然确保国家经济发展势头。

她解释说，“我们保持整年的势头，在第一和第二季度仍5%，希望在第三和第四季度开始提高，它反映至其税收收入。”

如所周知，在2017预算年的国家收支预算修订案(APBN-P)中，政府和国会取得共识规定经济增长在5.2%水平。有关至今年底的增长预期为5.17%，在与国会第十一委员会的工作会议时亦曾表达过。

她估计预后2017下半年至年底的经济增长仅能达到5.17%的水平。

丝莉.慕利亚妮在9月份与国会第十一委员会的工作会议上说，”在未来两个季度的预后中，我们财政部观察到自动的上行和下行2017年至年底的经济增长接近5.17%。”

与此同时，印度尼西亚银行(央行/BI)预测，2017年第三季度经济增长为5.1%-5.2%。第三季度的经济增长料比达到5.01%的第二季度经济增长更好些。

央行行长助理米尔萨(Mirza Adityaswara)称，预测经济增长的确会较好。“2017年第三季度经济增长会更好，同时第四季度也更好。”

米尔萨解释说，2017年第四季度将会更好，即5.3%-5.4%。该经济增长好转是由家庭消费的改善所支撑。

投资亦将成为经济增长加速器。根据投资统筹机构的数据，2017年第三季度的投资达176.6兆盾，或比2016年同期增长13.7%。