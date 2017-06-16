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丝莉财长称藉着额外的努力

今年税收有望增加90兆盾

【本报雅加达讯】财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)声称，一些额外的努力有望增加2017年的税收收入约70至90兆盾。因此，深信今年的税收收入指标仍会达到，且政府继续努力的寻求。

日前，财政部长在雅加达国会大厦与国会第十一委员会的工作会议上称，“我们已梳理1307.6兆盾的2017年税收指标，主要是至年底的非油气税收。那些是在控制之下，那些是需要额外努力的。”

从每一税务机关的追踪结果，她说，以额外努力而能获得的税收潜力在70-90兆盾之间。至于油气税收，财政部长坦承，不能过多地干预，因为其收入潜力极有赖于油价的波动，其它的大宗商品亦如此。

丝莉.慕利亚妮说，4月份的税收收入相对的健全，然而在2017年5月份的增长却有所放缓。

5月份的国家总收入录志为584.9兆盾，或占指标的33.4%，其中税收收入463.5兆盾(30.9%)和非税务国家收入(PNBP)为121.4兆盾(46.8%)。

她接着说，“但是，在第二期或上半年我们确是面对挑战，那就是清理税务特赦，因为在去年第二期的收入由税务特赦所支配。”