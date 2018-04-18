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丝莉财长称国家收支预算越来越健全

2018年首季度预算赤字为0.58%

【本报雅加达讯】财政部记载，2018年首季度期间的2018国家收支预算中的预算赤字落实达85.78兆盾，或占国内生产总值(GDP)的0.58%。上述赤字落实比去年同期的103.8兆盾，或占国内生产总值的0.76%更低。

财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)表示，2015年首季度，预算赤字占国内生产总值的0.71%，2016年首季度达1.13%，和2017年首季度为0.76%。

周一，她在雅加达，2018年首季度国家收支预算落实的新闻发布会上强调，“因此我们看，非常明显的在国家收支预算中的趋势越来越好，越来越强劲，且越来越健全。”

她说，在2018年首季度期间，国家收入达333.78兆盾，或占2018国家收支预算中制定的1894.7兆盾指标的17.6%。

上述落实包括税收收入为262.42兆盾，或占国家收支预算指标的16.2%，和非税务国家收入(PNBP)为17.9兆盾，或占指标的25.8%。

而2018年首季度期间的国家开支落实达419.6兆盾，或占2018国家收支预算中开支指标2220.7兆盾的18.9%。若与去年同期比较的话则上升4.9%。

财政部长说，“这是包括中央政府的开支落实233.95兆盾，以及乡村资金和向地方转账185.6兆盾。而至2018年3月份的预算融资落实达149.8兆盾，或占2018国家收支预算指标325.9兆盾的46%。

部会和机构(K/L)的开支是103.1兆盾，或占全年847.4兆盾指标的12.2%，或比去年同期上升11.6%。至于非部会和机构的开支，2018年首季度达130.7兆盾，比2017年同期增长16.3%。

而2018年首季度期间的主要余额落实录得赤字17.3兆盾。远低于去年同期的赤字38.7兆盾，和赤字突破90.4兆盾的2016年同期。

她说，“我们将保持国家收支预算作为健全和强劲的财政工具。我总是附上数据，且显示这是一个不断改进的成就。”