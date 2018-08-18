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丝莉财长明确表示

我国债务占GDP比例29.74%为世界最低

【本报雅加达讯】财政部记载2018年7月期间的中央政府债务总额录得为4253.02兆盾，或同比增长12.51%。

财政部风险与融资管理总局局长鲁基(Luky Alfirman)称，虽然有所增加，然而政府债务率占国内生产总值(GDP)为29.74% 还是安全的。日前，鲁基在雅加达的新闻发布会上称，“截至7月份的政府债务率还是安全的，仍然是占国内生产总值的29.74%。”

政府债务率对国内生产总值的限制最大是60%。他说，政府债务比例仍远低于最高限额。

他说，若与达到29.79%的6月份比较的话，当前政府债务率占国内生产总值持续有所下降。“这是因为我们的前加载(front loading)或加速发行债券策略。”

上述债务的组成，包括增长6.8%的双边贷款323.79兆盾，或占整体贷款的7.61%。然后多边贷款411.19兆盾增长10.77%，或占贷款总额的9.67%。

接着是商业贷款43.32兆盾负增长0.87%，或占贷款总额的1.02%。还有供应商贷款1.04兆盾或增长56.32%与0.03%的百分比。

与此同时，财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)于周四在雅加达，史纳延，雅加达会议中心的2019 年国家收支预算草案和财务报告的新闻发布会上明确表示，我国政府债务率占国内生产总值的29.74%是世界最低者。“保持债务使之持续在30%以下。”