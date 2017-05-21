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丝莉财长拟订指标2018年税率升至12%

【本报雅加达讯】政府通过财政部拟订指标，在2018年国家收支预算草案(RAPBN)中的税率(tax ratio)上升达11%-12%，或比2016年的10.36%更高。

日前，财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)在国会大厦的全体会议上，向国会致达2018年国家收支预算草案主要的财政政策和宏观经济框架时作出上述表示。

丝莉.慕利亚妮说，“2018年希望税率能达到11%-12%，较2016年的10.36%有所提高。”

她说，致力于达到该税率的上升并不是易如反掌的，而是需要鼓足干劲，其中之一是通过一贯的税务改革，加强税务机构，挖掘潜在力，和客观的执法部门。

她解释说，“在改革小组中，我已要求小组说明今年，明年的工作计划，以致能达到更高的税率。如果税率从10.36%升至11%-12%，升得那么高，那确是个非凡的挑战。”

财长接着说，“我们试图从法令方面来进行，我们希望税务总则能即刻加以完成，以致我们可开始进入所得税或者是增值税。”

藉着政府的承诺，以便在国际间进行合作，亦将成为政府提高税率的资本。她说，“我们希望通过更多的国际合作，我们获得更多的信息，以致能减少逃税。从税务特赦我们能获得信息。在内部我们继续进行改革。”