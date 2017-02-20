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丝莉财长强调

比我国更富有国家亦不摆脱债务

【本报雅加达讯】财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)称，我国债务比率对国内生产总值(GDP)处于28%左右的水平。这表明我国债务状况比更高的其它国家债务比率仍然在安全类别。

上述事宜离不开国家收支预算赤字的控制，在每年对国内生产总值的3%以下。单单2016年，其落实达到国内生产总值的2.41%。

周一，丝莉在雅加达国会大厦的2017年国家收入优化策略和预算赤字问题的研讨会上表示，“预计2017年我国的国家收支预算赤字2.41%，和债务比率占国内生产总值的28%。”

我国还是比印度更好。在印度的债务比率占国内生产总值的69%。的确有点令人担忧，虽然印度的经济增长6-7%。

她说，“印度经济增长约6.8-7%，国家收支预算赤字7.2%，意思是印度仅在三年的时间内其债务上升25%，有如我国的全部债务。”

其它的事情也发生在希腊，其债务比率接近200%，国家收支预算赤字每年达4.2%。丝莉.慕利亚妮亦强调，比我国更富有的国家也不摆脱债务。

例如，日本的债务比率占国内生产总值的250%。实际上日本的人口普遍年龄偏大，这意味着生产力递减。