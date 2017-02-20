Monday, February 20th, 2017 | Posted by

丝莉财长强调
比我国更富有国家亦不摆脱债务

Sri Mulyani Indrawati

Sri Mulyani Indrawati

【本报雅加达讯】财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)称，我国债务比率对国内生产总值(GDP)处于28%左右的水平。这表明我国债务状况比更高的其它国家债务比率仍然在安全类别。

上述事宜离不开国家收支预算赤字的控制，在每年对国内生产总值的3%以下。单单2016年，其落实达到国内生产总值的2.41%

周一，丝莉在雅加达国会大厦的2017年国家收入优化策略和预算赤字问题的研讨会上表示，“预计2017年我国的国家收支预算赤字2.41%，和债务比率占国内生产总值的28%。”

我国还是比印度更好。在印度的债务比率占国内生产总值的69%。的确有点令人担忧，虽然印度的经济增长6-7%

她说，“印度经济增长约6.8-7%，国家收支预算赤字7.2%，意思是印度仅在三年的时间内其债务上升25%，有如我国的全部债务。”

其它的事情也发生在希腊，其债务比率接近200%，国家收支预算赤字每年达4.2%。丝莉.慕利亚妮亦强调，比我国更富有的国家也不摆脱债务。

例如，日本的债务比率占国内生产总值的250%。实际上日本的人口普遍年龄偏大，这意味着生产力递减。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=175738

Posted by on Feb 20 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added