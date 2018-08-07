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丝莉财长对此数据感到满意

今年第二季度我国经济增长5.27%

【本报雅加达讯】2018年第二季度我国经济增长同比为5.27%。该数字比只有5.01%的2017年第二季度有所提高。

我国经济增长率也受到世界经济增长的影响。然而这次的增长率却比上季度的更低。周一，中央统计局局长苏哈利延多在雅加达中区其办公处称，“因此，第二季度发生了各种各样的现象，经济增长为5.27%。”。

参与影响2018年第二季度我国经济增长的其它事项，其中是大宗商品价格，无论是油气或者是非油气价格都上涨，其中原油涨至每桶70.02美元。若与去年同期比较的话，2017年第二季度的原油价格为每桶46美元。而若与上季度比较则每桶为63.02美元。

此外，其它国家的经济增长亦陆地比上季度的更低。2018年第二季度的中国经济增长6.7%，而上季度为6.9%，和2017年第二季度6.9%。2018年第二季度的美国经济增长2.8%，比上季度的2.6%更高，且亦比2017年第二季度的2.1%更高。然后，2018年第二季度的新加坡经济增长3.8%，和2017年第二季度增长2.8%，但是却比去年同期的4.3%更低。财政部长丝莉.慕利亚妮对上述中央统计局的数据作出回应称，该成就高于此前定下的指标。

丝莉.慕利亚妮说，当与国会召开会议时，2018年第二季度经济增长指标定为5.16%-5.17%。周一，她在雅加达总统府称，“这超出我们的预期。如果你还记得的话，若不记得了，我会提醒你，财政部在国会的会议上预测第二季度是5.16%-5.17%。所以如果现在5.27%，那就表示更高。而2018年第二季度经济增长的驱动者是增长5.14%的消费。”

丝莉.慕利亚妮妮虽然对该中央统计局的数据感到很满意。但是她说固定资本投资总额增长（PMTB）5.87％，低于政府此前可能高于6％的预测。