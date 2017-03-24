Friday, March 24th, 2017 | Posted by

丝莉财长在20国集团会议上称
我国欲加入国际反洗钱机构

web12433

财政部长丝莉.慕利亚妮

 

【本报雅加达讯】财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)

代表我国出席在德国Beden Beden 20国集团央行和财长会议后刚回来。

在上述进行两天的会议上，她声称我国欲成为国际反洗钱机构或金融行动特别工作组(FATF)成员。

目前洗钱行径猖獗且网络攻击的频率越来越多。在日前的20国集团论坛上，我国致达将加入成为金融行动特别工作组成员，因目前我国被认为脆弱，因为我国所进行的交易拥有更高的风险，因不加入金融行动特别工作组成员国中。

丝莉说，“我国是唯一的甚至还未开始处理成为金融行动特别工作组成员，这使我国处于脆弱的位置，因为我国每次进行的交易都拥有更高的风险，因为该没有加入金融行动特别工作组成员。特别是检测反洗钱，贩毒，人口贩卖，和恐怖主义融资。”

她说，在该20国集团成员之间，我国是唯一还未加入金融行动特别工作组的成员。而其它许多国家都已加入金融行动特别工作组成员。或已开始处理中。

在该论坛上，我国获得德国，法国，英国，澳洲和加拿大的支持，以便加入成为金融行动特别工作组的成员。目前政府正在处理中，将于6月份与金融行动特别工作组成员的会议上提交。

如今，她已准备好条例，将与金融交易分析和报告中心(PPATK)，金融服务管理局(OJK)，外交部，和央行合作共同加以讨论。

 

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=178521

Posted by on Mar 24 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added