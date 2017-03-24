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丝莉财长在20国集团会议上称

我国欲加入国际反洗钱机构

【本报雅加达讯】财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)

代表我国出席在德国Beden Beden 20国集团央行和财长会议后刚回来。

在上述进行两天的会议上，她声称我国欲成为国际反洗钱机构或金融行动特别工作组(FATF)成员。

目前洗钱行径猖獗且网络攻击的频率越来越多。在日前的20国集团论坛上，我国致达将加入成为金融行动特别工作组成员，因目前我国被认为脆弱，因为我国所进行的交易拥有更高的风险，因不加入金融行动特别工作组成员国中。

丝莉说，“我国是唯一的甚至还未开始处理成为金融行动特别工作组成员，这使我国处于脆弱的位置，因为我国每次进行的交易都拥有更高的风险，因为该没有加入金融行动特别工作组成员。特别是检测反洗钱，贩毒，人口贩卖，和恐怖主义融资。”

她说，在该20国集团成员之间，我国是唯一还未加入金融行动特别工作组的成员。而其它许多国家都已加入金融行动特别工作组成员。或已开始处理中。

在该论坛上，我国获得德国，法国，英国，澳洲和加拿大的支持，以便加入成为金融行动特别工作组的成员。目前政府正在处理中，将于6月份与金融行动特别工作组成员的会议上提交。

如今，她已准备好条例，将与金融交易分析和报告中心(PPATK)，金融服务管理局(OJK)，外交部，和央行合作共同加以讨论。