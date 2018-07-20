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丝莉慕利亚妮财长称

明年国家收入将首次突破2000兆盾

【本报茂物讯】财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)称，明年政府将首次获得国家收入2000兆盾。

丝莉.慕利亚妮于日前在茂物行宫，就有关2019年国家收支预算草案(RAPBN)全体内阁会议结束后作出上述表示的。她说，“明年的收入将首次突破2000兆盾，因为这一向以来国家收入总是在1900兆盾以下。今年将接近1900兆盾，明年将突破2000兆盾。”

丝莉.慕利亚妮说，藉着国家收入为2000兆盾，则每个部会或机构都有空间来扩大优先计划。“在改善我们的优先计划环节内，以这2000兆盾我们可以花在部会，机构和地区的支出上。”

在2019年国家收支预算草案中，丝莉.慕利亚妮亦公布宏观经济基本假设有所改变，即经济增长由此前的5.2%-5.6%成为5.3%，盾币汇率，和油价由此前的每桶60-70美元成为每桶70美元。

丝莉.慕利亚妮称，政府已成功地节省了预算34.1兆盾。该节省将在2019年国家收支预算草案中实施。“总统在最近数次会议上和我们与国民建设规划部(Bappenas)确定提高货物的支出。从部会和机构的最初指示性上限中约有34.1兆盾。”

她说，该节省从货物支出效率中获得，且以后将分配到优先支出的。而上述优先支出例如学校设施和基础设施建设，以及市场翻新。与此同时，国民建设规划部长班邦.布罗佐内戈罗(Bambang Brodjonegoro)称，该效率或节省是佐科威总统指示的。“该节省预算以后亦将用于人力资源开发计划。”