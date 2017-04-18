Tuesday, April 18th, 2017 | Posted by

丝莉慕利亚妮财长称
我国每人负债1300万盾

【本报南丹格朗讯】最近数年内我国仍处于入不敷出。国家收入为1750兆盾，远比政府的支出2020兆盾更小。

周一，财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)在南丹格朗，国家会计高等学府(STAN)校园的公开演讲上作出上述表示。

丝莉.慕利亚妮说，以目前我国债务率占国内生产总值(GDP)约13000兆盾的27%，则在我国的每一公民拥有的债务为997美元，或每人约1300万盾。

她说，“如果我们看一下，我们的债务率确是相当高，但是比起其他国家并不是很高，若以2亿6000万人口来计算的话，则我们每个人的债务约997美元。”

虽然是相当高，可是丝莉.慕利亚妮坦承，上述我国债务数额事实上比其他国家还是更低。她作个比较，美国和日本拥有的债务比我国更高。

她解释说，“倘若你是美国人，在那里每人负债62000美元。而若在日本为每人85000美元。”

据她称，该每人负债997美元对平均人口大部分是属于生产性组，或其年龄小于30岁的我国民众来说，肯定不会太繁重。

目前政府持续致力于通过税收收入的增加，来抑制太大的债务。

她接着说，”在日本每人85000美元，但请勿忘记日本是人口老龄化，因此对他们每人还有85000美元的债务，但是往后他的生命只剩若干步骤。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=180534

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