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丝莉慕利亚妮财长称

我国国家资产总额达5456兆盾

【本报雅加达讯】财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)要求所有的部会或机构(K/L)可以最大化国有财产(BMN)，以非税收入的形式为国家做出贡献。

丝莉.慕利亚妮称，目前工作内阁政府正专注于加速全国基础设施建设。其目的不仅是要赶上落后，而是为提高生产力和社会的经济活动。

周四，丝莉.慕利亚妮在雅加达财政部Dhanapala大厦说，“在制订包括由国家收支预算(APBN)和地方收支预算(APBD)资助的加快基础设施建设的环节内，总统和副总统已经制定了一项政策。”

政府为部会或机构的开支，通过国家收支预算已经调拨总额的三分之一，或大约800兆盾，而大约750兆盾用在地方上的开支。

她解释说，“这是一个庞大的分配，其目的是为服务社会和累计国家资产，以致这个国家的财政平衡愈加巩固。很多政府运作的，主要是在国家收支预算的使用上，利用税收资金或者是非税务国家收入(PNBP)获取资产或国有财产。

该前世界银行常务董事称，至2016年的国有财产值达2188兆盾，或占全部国家资产总额5456兆盾的40.1%。国有财产是建筑物和土地形式的物品。“我要再次强调，因喜欢混为一谈仿佛国有财产就是国家资产。其实国家资产远比国有财产更大。该2188兆盾的国有财产仅占国家资产总额5456兆盾的40%而已。”