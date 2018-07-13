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丝莉慕利亚妮财长称

在巴布亚自由港经营许可证可延长至2041年

【本报雅加达讯】财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)称，印尼自由港公司(PT Freeport/PTFI)的经营许可证可延长至2041年。这种考虑符合协议的主管(HoA)称，印尼自由港公司的运作期可加以延长2×10年。

丝莉.慕利亚妮周四在雅加达中区的财政部称，“在履行特殊采矿营业执照经营权(IUPK)的运营义务后，运作期的延长最多2×10年至2041年。”

另一方面，巴布亚(Papua)省政府与米米卡(Mimika)县政府亦将获得由印尼自由港公司拥有10%的股权中获益。

丝莉.慕利亚妮说，”为支撑撤资，在2018年1月份已与巴布亚省政府和米米卡县政府签署了协议。上述两政府一起将拥有印尼自由港公司的10%股权。”

她说，藉着收购51%的印尼自由港公司股份，望能提高国家的收入，且可提供投资的确定性。“政府的期望，以既有的收入亦将是政府在保持明确和有利的投资环境方面的承诺。”

此外，藉着该已建立的协议，望能更加提高自由港公司与我国政府之间的信任，特别是巴布亚省政府。

她解释说，“希望自由港麦克莫伦铜金矿公司(Freeport McMoran)与国企印尼阿沙罕铝业有限公司(PT.Inalum)，中央政府和地区之间的合作伙伴关系能提高增值产业和质量以及在运营范围内的确定性。以致对我国和巴布亚带来繁荣。”