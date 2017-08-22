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丝莉慕利亚妮财长承诺

2018年不调升电费和燃油及煤气价格

【本报雅加达讯】在2019年总统大选的政治年前一年，政府承诺不调升电费，补贴燃油，和3公斤罐装液化天然气价格。

说得那么肯定是因为明年的能源补贴分配为103.4兆盾，被认为足以承受世界石油价格上涨的潜力。

在2018年国家收支预算草案(RAPBN)中，政府调拨补贴开支为172.41兆盾。其中分配给能源补贴103.4兆盾，比今年落实展望的89.86兆盾上升15.03%。

对燃油和液化天然气补贴的分配为51.1兆盾，和电力补贴52.2兆盾。财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)周一在财政部的2018年国家收支预算草案新闻发布会上称，“明年的能源补贴是以假设燃油价格不上涨，液化天然气不涨价，和不调升电费。然而，900瓦电力用户数目可能加以限制，因符合52.2兆盾的分配。”

为使补贴资金足够至年底，政府将专注于改善疏导，藉此政府希望该疏导将更正中目标。这一向以来，补贴资金容易泄露的是3公斤液化天然气。因为3公斤液化天然气的疏导仍然开放。

印度尼西亚银行(央行/BI)行长阿古斯(Agus Martowardojo)称，明年我国石油价格(ICP)有可能升至每桶52美元。该数字比2018年国家收支预算草案中的宏观假设每桶仅48美元更高。我国石油价格上涨是跟随世界石油涨价潜力。