Thursday, July 19th, 2018 | Posted by

丝莉慕利亚妮财长向国会报告
2018年上半年经济增长5.1%

【本报雅加达讯】财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)向国会报告2018年上半年的国家收支预算(APBN)的表现。她报告了至2018年上半年达到5.1%的经济增长状况。

该数字还是政府估计的，因其官方数字要在今年8月份才由中央统计局(BPS)加以发布。

周二，丝莉.慕利亚妮在雅加达国会预算机构会议厅称，“这是估计数字，是由国际贸易和投资方面所支持。”

丝莉.慕利亚妮说，截至2018年上半年国家收支预算的表现也显示出增加和正确的方向，无论是从国家收支预算的幅度或者是宏观经济的成就方面。

这可从增长14.3%的税收收入落实或比2016年的-2.4%2017年同期的9.6%更高看出来。此外非税务国家收入(PNBP)增长64.2%或高于去年同期。

她解释说，“从部会或机构(K/L)支出的吸纳方面亦增长34.9%，或比2017年上半年的34.1%更大。TKDD 50.3%或有如去年一样。”

从支出和收入落实，则2018年上半年的赤字占国内生产总值的0.75%。该数字比2016年的1.82%和去年同期的1.29%更低。

她说，“至上半年的初级余额顺差10兆盾，去年是赤字68.2兆盾，2016年甚至负143.4兆盾。”

以下是截至2018上半年的2018 国家收支预算实现基本的宏观经济假设：

APBN经济增长5.4%2018年上半年落实5.1%(估计)

APBN通货膨胀3.5%2018年上半年落实3.1%

APBN汇率13400盾，2018年上半年落实平均每美元13746盾；

APBN 3个月期国债5.2%2018年上半年落实4.3%

APBN世界油价每桶48美元，2018年上半年落实平均每桶67美元；

APBN 油产量每日80万桶，2018年上半年落实平均每日758000桶；

APBN 煤气产量相当于油产量120万桶，2018年上半年落实相当于油产量114万桶。

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