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丝莉慕利亚妮财长冀更多民众参与我国股市交易

【本报雅加达讯】财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)声称，40年来资本市场的成就描述了我国经济多元化。她希望民众在资本市场的交易活动和股票所有权上的参与继续上升。

日前，她在资本市场40周年纪念活动上称，“我希望随着在我国各处开设陈列馆，民众在股票所有权和参与以及股票交易能愈加扩大。从而创造出所谓的资本市场和印尼证券交易所(BEI)的所有权感。”

她说，投资陈列馆对年轻人为访问有关资本市场的信息敞开机会。年轻人更快了解，因为他们有机会获得技术和信息。

长丝.莉慕利亚妮说，所拨出的乡村资金为60兆盾，可用来建设乡村。她希望该乡村基础设施建设可以增加农村的收入。然后该收入可用来储蓄在资本市场。

印尼证券交易所管理层在今年已开设57个陈列馆。直到目前为此，在全国共有297个陈列馆。

金融服务管理局(OJK)局长魏姆博(Wimboh Santoso)希望我国资本市场行业成为世界最好的资本市场之一。

他解释说，当初运营时资本市场的股价综合指数(IHSG)处于98.00点的水平。如今在2017年8月11日的指数飙升5000%达5766.13点。市值亦如此，从1977年初开时的大约27.3亿盾，到目前的市值急剧上升总额达6319.55兆盾。

藉着该成就，魏姆博说，我国资本市场能与一些发达国家平行。“无论在东盟地区或世界各地。”他补充称，目前我国资本市场行业，对国内或者是外国投资者亦已成为吸引的投资目标之一。