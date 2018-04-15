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丝莉慕利亚妮当选亚太最佳财政部长

【雅加达点滴新闻网4月14日】继去年在阿拉伯联合酋长国迪拜举行的世界政府首脑会议上当选为全球最佳财政部长之后，我国财政部长丝莉慕利亚妮（Sri Mulyani Indrawati）又被《亚洲金融》杂志选为2018年亚太最佳财政部长。

援引亚洲金融网报道，丝莉慕利亚妮被评为成功引领印度尼西亚经济朝着更稳健的方向发展。《亚洲金融》认为丝莉慕利亚妮也充分利用全球经济进步，成功将印度尼西亚2017年的财务结构重新改造，以便美联储不断加息不会对印度尼西亚经济带来巨大的影响。

然而，丝莉却谦虚表示，这项荣誉奖项，归功于佐科威-卡拉两位国家元首的优秀卓越领导能力，两位国家领导人始终鼓励所有内阁部长必须不遗余力为人民工作服务，持续改善社会民众的生活而努力奋斗。

除了丝莉慕利亚妮当选为2018年亚太最佳财政部长之外，新加坡财政部长王瑞杰（Heng Swee Keat）和菲律宾财政部长Carlos Dominguez分别获得第二和第三名2018年亚太地区最佳财政部长。

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