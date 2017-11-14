Tuesday, November 14th, 2017 | Posted by

东盟领导人与欧盟代表举行会议
佐科威冀欧盟勿抵制我国毛棕榈油产品

周二(11月14日)，在菲律宾首都马尼拉举行的第31届东盟峰会及系列会议之际，东盟领导人也与欧盟代表举行会议，意在探索东盟与欧盟成员国在现有的合作机制框架下如何促进和加强未来合作的发展方向。我国总统佐科威（右二）也在会议上发表演讲。

周二(11月14日)，在菲律宾首都马尼拉举行的第31届东盟峰会及系列会议之际，东盟领导人也与欧盟代表举行会议，意在探索东盟与欧盟成员国在现有的合作机制框架下如何促进和加强未来合作的发展方向。我国总统佐科威（右二）也在会议上发表演讲。

 

【马尼拉安达拉通讯社1114日电】印尼和马来西亚是全球最大的棕榈油生产国。印尼和马来西亚占全球棕榈油供应的90%左右。我国基于棕榈油产品如生物燃油也不断地出口到国际市场。

近年来，部分欧盟国家如法国，指印尼大量砍伐热带雨林种植棕榈破坏土地，严重破坏环境等指控。有的欧盟国家甚至提出棕榈油是不健康商品论调。

有美国非政府组织报道中称，近年来热带雨林被大面积砍伐，有一半是非法砍伐。在印度尼西亚，森林乱砍乱伐现象非常严重，许多当地居民为了商业利益大量砍伐森林，然后腾出土地来种植经济作物。事实上非法砍伐森林在亚洲、拉丁美洲、非洲的其他许多国家也经常发生，造成了热带森林大面积消失。

周二（14日），我国总统佐科威在菲律宾马尼拉与欧盟国成员国代表会晤时呼吁欧盟国家不要抵制我国棕榈油产品，因为我国大多数棕榈园都是当地农民拥有，而我国政府发展棕榈油产品工业也与国家试图扶贫和发展包容性经济以缩小贫富悬殊计划有密不可分的关系。

此外，目前我国有1700万农民均直接或间接与棕榈种植园和棕榈油工业有紧密的关系，其中42％的棕榈油种植园由全国当地农民所有。

因此，佐科威总统演讲中要求欧盟国家不要歧视或拒绝印尼棕榈油和棕榈油产品。总统也呼吁欧盟国家不要刻意抹黑棕榈油生产国形象的态度或作出有损棕榈油生产国的经济利益的政策。

佐科威总统进一步解释说，印尼非常理解可持续性经济发展的重要性。 因此，印尼已经采取并实施了各种可持续发展的相关政策，包括实施印度尼西亚可持续棕榈油认证（ISPO）。印尼也愿意与欧洲棕榈油联盟（EPOA）一道研究合作发展印尼继续生产棕榈油工业。

佐科威总统的发言获得同样是棕榈油生产国马来西亚总理纳吉布的支持和赞赏。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=198224

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