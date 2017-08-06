Posted by admin

东爪省省长希望

东爪省与德国加强合作

【本报泗水讯】东爪省省长苏卡尔沃（Soekarwo）希望，东爪省与德国能在一些领域，如在贸易、旅游业，或者投资方面加强合作。

他到德国柏林进行工作访问时表示：“我们希望，东爪省与德国建立的关系越来越好，而德国企业家能对东爪省经济的增长做出更多贡献。”

本报援引他在泗水发布的新闻稿称，2016年德国在东爪省的投资额排行第8，该国家投资的次要工业领域总投资额达到1亿4450万美元、第三产业领域达1090万美元，以及首要工业领域达到130万美元。

在次要工业领域的投资是在金属、机械、电子工业，然后，第三产业领域的投资是在贸易、维修、建筑工业领域，以及首要工业领域的投资是在粮食和种植园工业领域。

虽然在贸易方面的投资起伏不定，并使东爪省的贸易呈现逆差，但我们地区的贸易量显示趋于提高。

这能从2014年德国是东爪省第16大的出口目的国，而今年1月至6月份提升排名第12显示出来。在今年1月至6月份，东爪省向德国出口的产品数额达到1亿5520万美元，而从德国进口的产品数额3亿4110万美元，导致东爪省对外贸易逆差1亿8590万美元。

今年1月-4月份期间，德国访问东爪省各旅游目的地，其中如Bromo山、Ijen湖泊，以及Plengkung海滩共达到701人次。

与此同时，我国驻柏林大使法乌西（Fauzi Bowo）接见东爪省省长和代表团。法乌西声称，东爪省除了在法规改革之外，亦对我国经济作出贡献。

“东爪省经济增长率亦总是比国内经济平均增长率更高，”他称。

此外，出席上述商务会议的还有德国一些企业家，其中是Allnet Medical公司首席执行官迪罗（Tillo Allner）、德国拜耳公司（Bayer）医药卫生总局长Tobias Helmstorf、German Health Partnership（GHP）公司总经理亚历山大（Alexander Boxler）、西门子公司政府事务部公司副经理汉斯（Hans Peter Bohm），以及Hellmering Kohne Co公司首席执行官Wolfgang Kohne。

此外，陪同东爪省省长访问柏林的东爪省政府官员，其中是东爪省经济与建设助理巴古斯（R Bagus Fattah Jasin）、东爪哇资本投资局与一站式许可证主任莉莉（Lili Soleh Wartadipradja）、东爪省地方建设规划局（Bappeda）局长布迪·史迪亚宛（Budi Setiawan）、东爪地方收入局主任波比（Bobby Soemiarsono），以及公关与协议局局长贝尼（Benny Sampir Wanto）。