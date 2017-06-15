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东爪哇省地方首长选举

以未完成泗水市长职务为由丽斯玛婉拒PDI-P提名

【泗水TRIBUN新闻网讯】之前，泗水斗争民主党分区理事会（DPC PDIP）已向东爪哇地方普委会登记提名现任泗水市长德利丽斯玛（Tri Rismaharini）为东爪哇省地方首长选举候选人。

周二（6月13日）东爪哇DPC PDIP取消登记提名德利丽斯玛为东爪哇省长候选人的报名，因为丽斯玛以未完成泗水市长职务为由而拒绝了斗争民主党的提名。丽斯玛-威斯努（Risma-Whisnu）搭档发言人Didik Prasetyo 在泗水地方首长选举如是说道。

“德利丽斯玛是否参选东爪哇地方选举的谜团终于揭晓并已尘埃落定，丽斯玛已确定不参选东爪哇省长或副省长选举。” Didik在泗水说。

然而，丽斯玛是泗水斗争民主党（PDIP）所看重的人选，PDIP也已经与丽斯玛有密切的互动，还通过邮件传达此事给丽斯玛。PDIP甚至以正式信号为119/ EKS/ DPD/ VI/2017年2017年日6月12日，由地方代表理事（DPD）主席 Kusnadi和DPD秘书Sri Untari Bisowarno签字的信函寄给丽斯玛。

但是，丽斯玛斩钉截铁表示不愿意辜负泗水民众对她的期望，还有很多她对选民承诺的建设计划还没有兑现或落实，因此她不会抛弃泗水选民而去竞选东爪哇省长。

丽斯玛还表示，她已会见斗争民主党中央理事会总主席美佳娃蒂 苏加诺普特里（Megawati Soekarnoputri）并明确传达她的个人意见也获得美佳娃蒂的认同和指示，我们必须遵守美佳娃蒂的命令和指示。”Didik解释说。