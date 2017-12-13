Wednesday, December 13th, 2017 | Posted by

东旭光电与印尼高速公路运营公司签订
《共建智慧城市合作协议》

印度尼西亚高速公路运营公司、大仓株式会社、东旭光电科技股份有限公司签署合作协议

印度尼西亚高速公路运营公司、大仓株式会社、东旭光电科技股份有限公司签署合作协议

 

【金融界网】东旭光电与印度尼西亚高速公路运营公司、日本大仓株式会社在京签署了《共建智慧城市合作协议》，印度尼西亚高速公路运营公司常务理事MongkolThanuthum出席签约仪式并作嘉宾发言。

MongkolThanuthum在发言中表示，东旭的石墨烯产品顺应全球智慧城市与物联网的潮流趋势，具备显著优势性能，能够实现城市功能性管理、数据采集与物联网结合，对促进智慧城市与经济发展具有积极推动作用。他同时表示，希望以此次智慧城市建设签约为契机，未来与东旭光电保持长期深度合作，更加积极地参与到中国政府“一带一路”倡议中来。

根据协议，签约方将在石墨烯智能电采暖、石墨烯大功率LED智慧照明、新能源汽车推广应用以及智慧城市物联网大数据产业等作为重点领域开展全面深度合作。

资料显示，印度尼西亚高速公路运营公司是印度尼西亚政府为支持经济增长于1978年所成立，主要任务是规划、建造、运营和维护收费公路及其有关设施。目前公司作为收费公路运营商和开发商，拥有政府特许经营权，2016年的营业额和净利润分别为81.39亿人民币和9.23亿人民币。

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