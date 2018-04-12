Posted by admin

世行批评政府不上调燃油价格政策

【本报雅加达讯】政府已经确定标准燃油（Premium）和柴油（Solar）的价格直到2019年底不上涨。采取这个决定的目的是为了维持公共消费水平和控制通货膨胀。

然而，世界银行认为燃油价格并不能保持在一个价格。尤其价格的构成部分取决于世界石油价格。

本月12日，世行资深经济学家Derek Chen在世行办公处称：“我看到政府设法确保通胀不会显著增加，因为这会影响私人消费。但另一方面我们也担心，我们不能让燃油价格永远保持不变，特别在全球危机恶化的情况下。”

随着世界油价的上涨和下跌，燃油出售价格也跟着进行调整。 Derek说，价格的调整不能直接完成，而必须是渐进的。

他说：“我们迟早须进行调整，价格调整幅度若不是很大就是逐步增加，我们希望幅度不要太大，因为它会搞乱市场和经济。”

Derek表示，在世界石油价格高企的情况下不调整燃油价格的决定，将影响北塔米纳（Pertamina ）和国营电力公司（PLN)等企业的表现，因这些企业需要发电的燃料。

他说：“如果我们让燃油价格保持，全球金融危机必将恶化，因商业实体必须承担世界油价和燃油价格之间的差价。这将扰乱北塔米纳或国营电力公司的营运。”

能源与矿物资源部油气局执行总监Ego Syahrial称，考虑到民众的购买力，政府除了不上调标准燃油和柴油价格，也不上调电价，直到2019年，旨在让民众消费得起。

他说为了达到目的，政府在想方设法。政府将实行各种机制，特别是财政方面。