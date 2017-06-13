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世界银行预计

2018年我国经济增长5.3%

【本报雅加达讯】世界银行预计，我国经济将持续增长，从2017年的5.2%，于2018年成为5.3%，和2019年升至5.4%。这是由愈加提高和温和的商品价格上涨的私企业务活动所支撑，以致推动外在需求的增加。

日前，世界银行在2017年6月份的最新报告中称，“该增长亦因由各种改革措施和最近主要贷款评级机构，标准普尔(S&P)提升我国为投资级别所支持。”

此前，财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)预测，2018年我国经济增长为5.4%-6.1%是乐观组合的反映。

而印度尼西亚银行(央行/BI)则估计，2018年我国经济增长在5.1%至5.5%范围。

世界银行补充称，精简了一些商业法规，外国直接投资自由化，和稳定的盾币，亦参与对往后经济增长率前景有所贡献。我国没有计划再削减支出至2017年，且对中期已给予更包容的态度暗示，亦被评为积极的方面。

世行称，投资环境改革，和大宗商品价格的复苏已支持在我国的私企投资的复苏。“在我国，至2016年中旬的出口量有所收缩，而在2016年第四季度却强劲复苏，且于2017年的首两个月出口额持续上升，因来自中国的强大需求。