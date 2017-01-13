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世界银行预期

出口和投资促进我国经济增长

【本报雅加达讯】世界银行预期我国经济增长好转，由2016年的5.1%而于今年升至5.3%。

日前所发布的题为“全球经济前景”的研究中，该机构声称，我国经济好转由私企投资所支持。深信全球经济前景的改善亦能提振我国经济增长。

世界银行称，2017至2018年我国经济增长平均数字会达到5.4%，是由更好的出口和投资所支撑。

在发达国家更低的非关税障碍，将推动区域贸易和有利于发展中国家，例如我国。但是世界银行却凸显会阻碍增长率的几个因素，其中是外资拥有权的限制，许可证，和服务成本的昂贵，以致抑制投资的流入。

宝石(Permata)银行经济学家约书亚(Josua Pardede)对该研究成果作出反应称，发达国家的经济好转将推动大宗商品生产国的出口，包括我国。

但是约书亚却凸显今年全球挑战和风险，也就是由于美国经济政策结果，世界贸易前景的不确定性。他说，“也有放缓的产能以及投资疲软的威胁。”

预计中国经济放缓趋势对大部分的发展中国家提供骨牌效应。约书亚预估，今年我国经济增长处于温和水平，即5.1%-5.2%。

约书亚称，财政政策的可信性成为确保经济增长的关键。