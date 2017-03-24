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世界银行乐观表示

今年底我国经济增长5.2%

【本报雅加达讯】世界银行下调今年底我国经济增长预期由5.3%至5.2%。该预期超过政府所规定的5.1%指标。

世界银行在印尼的首席代表Rodrigo Chaves认为，低的经常帐赤字和失业率，以及在最低水平的通货膨胀，显示我国经济经得起全球经济动荡。我国经济由宽松的货币政策，大宗商品价格和上升的出口量，家庭消费率和收入的改善所加强。

Chaves说，“在2016年达到强劲增长后，2017年的经济预期将是积极的。”

另一方面，世界银行预计通货膨胀由2016年落实的3.5%升至4.3%。该上升是因为电力补贴的转移和机动车文件新的行政费。

该机构亦预计，中央政府预算赤字升至占国内生产总值的2.6%，因资本开支越来越多的缘故。

不仅如此，一些服务贸易被认为阻碍生产率和竞争力，导致经济增长下降。何况是，经济合作与发展组织(OECD)的数据报告，比起其它国家，我国服务贸易的障碍最多。代理首席经济学家Hans Anand Beck称，“为确定我国提供优质的服务，已是重新检讨该政策障碍的时候了。”

金融服务管理局(OJK)专员委员会主席Muliaman D. Hadad称，对发展中的国家来说，经济增长5%不足以提高未来的繁荣。因此，政府必须进行结构改革。“需要更高的经济增长来鼓励就业和克服中等收入陷阱。”

经济金融发展研究中心(Indef)经济学家Eko Listiyanto称，如果不提高民众的购买力，则经济增长指标可以被纠正。何况是在由政府安排的价格调整后，自年初通货膨胀趋势开始上升。“没有它，其落实仅增长5%而已。