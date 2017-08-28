Posted by admin

世界铝价格提升

今年Inalum铝产量达24万1000吨

【本报雅加达讯】铝价上涨对印尼亚沙汉铝矿（Indonesia Asahan Aluminium/Inalum）公司带来好消息，该公司经理部起初预测铝价格每吨1800美元，如今须再调整。

根据彭博（Bloomberg）数据，上周，在伦敦金属交易所（LME）的3个月运输合同的铝价格提高1.06%成为每吨2097美元，那是由于中国铝产减少，造成铝价突破最近6年来的最高水平。

日前，Inalum公司秘书利基.古纳宛（Ricky Gunawan）对记者称，中国限制供应量带来的影响，对Inalum公司有利。“自然而然使价格上涨，当然对我们有利。”

甚至，利基声称，目前，Inalum公司收入比公司预算和工作计划（RKAP）提高124.9%，可惜，利基不愿阐明今年的公司预算和工作计划定下的收入指标。

他补充说，“如今的曲线（kurva）有好转趋向，以致，价格上涨，公司预算和工作计划的收入也提高124.9%，除了价格好转之外，我们也实施节省计划。”

虽然价格上涨，Inalum公司产量反而降低，其中一个原因是多巴湖（danao toba）的水位降低，以致，向工厂供应的电力也减少。“我们的工程使用水力发电，而水力发电依赖多巴湖水位的高度，最近几个月湖水减少。”

至今，Inalum公司产量比今年公司预算和工作计划中定下的24万1000吨生产指标，更低7%至8%。

这一向以来，Inalum公司销售铝块，至今年6月，该公司开始销售9万吨合金（alloy）和3万吨铝坯（billet）。

铝价上涨后， Inalum公司兴建的冶炼厂（smelter）工程持续实行，利基声称，与Antam公司兴建的Grade Alumina Refinery冶炼厂工程有利进行。

目前，正在进行可行性研究（studi kelayakan），Inalum公司定下指标，2019年，该冶炼厂开始建造，2021年已能开始生产，那时不需再进口矾土（alumina）对此，利基有信心，该工程不会有任何阻难。