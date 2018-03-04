Posted by admin

世界油价持续上涨

政府将修改原油价格假设

【本报雅加达讯】政府立即讨论在2018年国家收支预算(APBN)中原油价格假设的变化。因为我国原油规定价格(ICP)的走势已超过最初估计的为每桶48美元。结果，能源补贴估计会从原来的94.5兆盾配额中膨胀。

能源与矿物资源部油气和下游业务辅导主任哈利亚（Harya Adityawarman）称，“我们获得预算总局的邀请函，以便商讨油价假设的变化。”

能源部记载，去年我国原油平均价在每桶51美元。上述数字超过2017年国家收支预算修正案中的假设，即每桶48美元。结果，能源补贴落实由89.9兆盾预算膨胀7.7兆盾。

2018年正月份世界原油价格曾一度呈强至每桶65美元的范围。上述价格远在2018年国家收支预算中政府所规定的价格以上。因此，哈利亚说，政府有可能修改我国原油价格。然而他却不愿透露将由能源部长推出的数字。

财政部预算总局局长阿斯科拉尼(Askolani)称，政府还在研究有可能修改2018年国家收支预算的宏观假设。“我们将全面地观察并在更长的时间内实现。”

阿斯科拉尼保证政府持续监测所有经济指示器的发展。然而他还未能确定可能增加的燃油补贴预算，倘若油价不调升的话。“如有必要将采取各项应对措施。”