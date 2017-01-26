Thursday, January 26th, 2017 | Posted by

不良贷款上升威胁融资增长

【本报雅加达讯】因为去年不良贷款趋于上升，今年融资公司必须开始抑制不良贷款。

金融服务管理局（OJK）非银行财务业监督执行主任Firdaus Djaelani称，该不良贷款的上升是因去年贷款增至6.6%，高于增长5%的预测。

Firdaus希望，今年融资料将增长更高，即8%9%。“去年融资行业的不良贷款增长4%，比2015年同期的2.2%更高。”

Firdaus称，该不良贷款比率3%尚未令人担忧。因仍低于金融服务管理局制定的5%。虽然如此，却有一些融资公司的不良贷款比率高于5%

一般的，该公司专注采矿部门的重型机器融资。金融服务管理局记录，12家融资公司的不良贷款高于5%

Firdaus称，为了预期不良贷款的上升，融资公司能从簿记报销，并不意味着删除应付账款。

该债务当然透过重组过程可加以结算。

他接着说，该高不良贷款仅影响业主，不对民众。

万自立Tunas融资公司（PT Mandiri Tunas Finance/MTF）董事总经理Ignatius Susatyo Wijoyo称，去年MTF公司的不良贷款，从先前的1.2%升至1.4%。为了应对，该公司针对愿意提供首金高于20%的客户，此外，该公司也专注于乘用车的融资。

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