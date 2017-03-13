Monday, March 13th, 2017 | Posted by

上周世界油价趋于下跌
央行担忧影响国内经济形势

【本报雅加达讯】最近数天的世界油价下跌趋势，是印度尼西亚银行（央行/有一点需要提防的。因为持续下降的原油价格将影响到国内的经济形势，主要是在财政方面。央行行长阿古斯(Agus Martowardojo)

称，世界原油价格下跌是因为美国的油产量和库存增加的缘故。“这是我们需要留意的。”那么央行是否修订今年世界原油价格预期？阿古斯仍不愿进一步的说明。肯定的是在2017年正月份央行的研究成果，预计世界原油平均价格涨至每桶47美元。该预期比此前2016年12月份的研究成果为每桶45美元有所上升。而在2017年国家收支预算(APBN)中，政府制定我国原油价格(ICP)假设为每桶45美元，比2016年国家收支预算修订案中的假设为每桶40美元更高。根据彭博社的数据显示，上周三(3月8日)，美国西德克萨斯中级型(WTI)原油价格由此前的每桶53.14美元降至每桶50.28美元。直至上周五持续降至每桶48.49美元。

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