Posted by admin

上半年油气和矿物税收收入超指标

【本报雅加达讯】截至2018年6月份，由煤炭与矿产开采或者是油气工业所获的非税收国家收入(PNBP)和油气所得税(PPh)收入落实增长不错。

至2018年6月底的油气所得税上升为30.06兆盾，或比2017年同期增长9.13%。上述数额亦已达到占2018年国家收支预算(APBN)所规定的指标38.13兆盾的78.84%。

能源与资源矿物部日前在其声明中称，“该上升是由参与提高印尼原油价格(ICP)走势的世界原油价格上涨所支撑。”

2018年上半年的印尼原油价格平均录得为每桶66.6美元，比每桶仅48.9美元的的去年同期印尼原油平均价格更高。

2018年上半年的非税收国家收入亦出现类似的贡献。油气自然资源收入落实达58.75兆盾，或占2018年国家收支预算指标的73.12%。上述落实比去年同期增长47.95%。甚至。石油非税收国家收入落实率已达到占国家收预算支指标的98.60%。

令人欣喜的的事亦出现在矿产开采的非油气自然资源。2018年1月至6月期间的煤炭平均基价上涨每吨达96.50美元，比2017年同期的每吨82.21美元更高，提高矿产开采的非油气自然资源非税收国家收入落实达16.35兆盾，或占2018年国家收支预算指标23.32兆盾的70.12%。

若与达到12.67兆盾的2017年同期比较，则上述落实更高29.09%。特别是矿业，今年上半年非税收国家收入落实成就达78.19%或占2018年国家收支预算指标17.858兆盾的12.96兆盾。

看到比其它部门在平均以上的上半年能源与矿物资源部门的成就和增长，能源与矿物资源部长乐观的表示，来自能源与矿物资源部的国家收入指标至年底会达到，且证明该部门仍然在国家财政中发挥着至关重要的作用。