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上半年中亚银行获净利11.42兆盾

【本报雅加达讯】2018年上半年，中亚银行上市公司(BCA)录得净利11.42兆盾，比去年同期的10.53兆盾增长8.45%。

中亚银行董事总经理Jahja Setiaatmadja 称，该利润由包括净利息收入比去年同期的27.4兆盾增长7.6%达29.5兆盾的营业收入所支撑。

日前，Jahja在雅加达Kempinski 酒店的新闻发布会上称，“稳健的资产负债表状况和谨慎的银行业实践，继续成为往后中亚银行增长的基础。”

中亚银行的贷款录得494.60兆盾，比去年同期的433.26兆盾增长14.16%。企业贷款同比上升19.1%达191.4兆盾，而中小型企业和商业贷款同比上升15.1%达174.8兆盾。

与此同时，消费者贷款同比增长6%达128.2兆盾。消费者贷款投资组合，住房贷款同比增长4%达74.6兆盾，和机动车贷款同比增长8.1%达41.3兆盾。信用卡同比同比增长10.8%达12.3兆盾。

2018年6月底的不良贷款(NPL)处于1.4%水平。储备与不良贷款的比率录得187.8%。该以BBCA股代号的银行亦保持资金流动状况，和资本贷款与资金比率77%，以及资本充足率(CAR)22.8%。

然后2018年6月底，第三方存款者资金(DPK)同比增长7.6%达615.6兆盾。经常账户和储蓄账户(CASA)组成录得78.2%。其中储蓄资金同比增长13.2%达315.1兆盾，而转账同比上升11.8%达166.2兆盾。

至于定期存款资金同比增长7.6%达134.3兆盾。