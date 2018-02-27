Tuesday, February 27th, 2018 | Posted by

三菱赠送10辆低碳排放电动车给印尼政府

周一（2月26日）工业部长艾尔朗卡哈尔丹托（Airlangga Hartarto 右二）在雅京工业部办公厅由国务秘书长普拉蒂克诺（Pratikno 左二）、环境与林业部长西蒂努尔巴亚（Siti Nurbaya 左四）和财政副部长玛尔迪阿斯摩（Mardiasmo 右）见证下象征性地获得了三菱汽车首席执行官Osamu Masuko（左二）赠送的10辆低碳排放电动车。

周一（2月26日）工业部长艾尔朗卡哈尔丹托（Airlangga Hartarto 右二）在雅京工业部办公厅由国务秘书长普拉蒂克诺（Pratikno 左二）、环境与林业部长西蒂努尔巴亚（Siti Nurbaya 左四）和财政副部长玛尔迪阿斯摩（Mardiasmo 右）见证下象征性地获得了三菱汽车首席执行官Osamu Masuko（左二）赠送的10辆低碳排放电动车。

 

【雅加达罗盘报新闻网226日讯】为鼓励使用环保低碳排放电动车（LCEV），三菱汽车公司（MMC）赠送10辆低碳排放电动车给我国。与此同时，这10辆赠款车辆包括8辆三菱Outlander hybrid2i-MiEV电动车以及4台快速充电器给印度尼西亚政府。

出席赠款的有工业部长 艾尔朗卡哈尔丹托（Airlangga Hartarto）、国务秘书长普拉蒂克诺（Pratikno）、交通部长布迪卡利亚苏玛迪（Budi Karya Sumadi）、环境与林业部长西蒂努尔巴亚（Siti Nurbaya Bakar）以及财政副部长玛尔迪阿斯摩（Mardiasmo）。

与此同时，三菱汽车授予的车辆是与我国工业部联合研究印度尼西亚电动汽车发展的一部分。

三菱汽车首席执行官Osamu Masuko表示，这些车辆将被纳入印度尼西亚的一系列电动汽车模型研究。 该研究包括在各种环境中使用电动车辆，从城市，旅游区到偏远岛屿。

我们认为印尼是东南亚最有前景的市场之一。”雅加达工业部Masuko周一（226日）在雅京如是表示。

Masuko介绍，印度尼西亚的生产力人口众多，也为印度尼西亚的汽车市场份额做出了贡献。

这个机会也带来了挑战，比如推动拥有汽车的平衡和保护环境的需求。

与此同时，工业部长艾尔朗卡表示，印度尼西亚电动汽车的发展是政府为减少温室气体排放而开展的。全球变暖的来源是消耗化石燃料汽车的二氧化碳排放量。”艾尔朗卡如是说道。

 

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