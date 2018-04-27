Friday, April 27th, 2018 | Posted by

三菱汽车定下指标 今年出口3万辆Xpander汽车

【本报雅加达讯】印尼三菱汽车（Mitsubishi Motors Karma Yudha Indonesia）公司定下指标，今年，将向数个国家出口3万辆Xpander汽车。

阶段，印尼三菱汽车公司将向菲律宾出口运输400辆左驾驶盘的Xpander汽车，今年，菲律宾总共向我订购21000Xpander汽车。

三菱汽车公司资深经理Osamu Masuko称，“出口Xpander汽车将是我们实施的商业计划，主要的里程碑接下来，加强我们在东南亚的基础，成为在三菱汽车东南亚增长的主要推动力。”

Osamu声称，Xpander汽车其它出口目的国，即泰国6000辆，越南1000辆，中东国家500辆，南亚、非洲和南美区大约1000辆，还有东南亚其它国家500辆。

Xpander汽车在西爪勿加西（Bekasi）的三菱汽车工厂生产，年产16万辆目前，Xpander汽车每月生产量为8000辆，比原定的月产5000辆指标更高。

Osamu续称，为扩展国内市场和出口市场供应，自去年10月，三菱汽车公司已实施班制，至今年7月，三菱汽车公司已提高产量至月产1万辆。

至今，Xpander汽车订单已达到66000辆，是该阶层最畅销的汽车Osamu声明，将持续设法供应该需求。“通过当地供应链参与，印尼全国的供应也增长推动出口Xpander汽车和扩大工厂对全球性的三菱汽车生产有强大的贡献，在东南亚区年轻和充满活力的一代对三菱生产的SUV皮卡汽车颇感兴趣。”

工业部长艾尔朗卡.哈尔丹托 (Airlangga Hartanto) 称，将持续推动机动车工业重新定位（reorientasi），俾使我国除了供应国内市场需求之外，也成为出口市场的生产基地他有信心，在我国提高和发展机动车工业的同时，能对其它的经济领域带来很大的影响。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=213448

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