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三星在我国正式推出Galaxy S8和S8+智能手机

【本报讯】韩国三星电子公司在我国正式推出Galaxy S8和S8+智能手机，借此希望保持三星在高档手机的市场占有率。

三星电子印尼公司（SEIN）总裁Jaehoon Kwo声称，三星Galaxy S8和S8+带来全新的Infinity display，这将成为高档手机新标准与趋势。

他在雅加达推出新手机时表示，“三星Galaxy S8和S8+是我们兑现承诺将在全世界包括印尼在内，因为对我们的信任而再推出高科技智能手机。”

他阐述，希望这两款智能手机能保持三星引领市场并加强高档手机的市场地位，一并成为智能手机工业的新潮。去年，三星成为高档手机市场的领头羊，增长率22%。

SEIN商业移动与信息技术副总经理So Djien Gie透露，三星Galaxy S8和S8+使高档手机款式更加齐全，而且趋于引领印尼手机市场。

他说；“现在的智能手机消费者更会解选择适合时尚生活及其需求的手机。从手感舒适度、使用直觉照相机、直到体会手机内容，这致使Galaxy S8和S8+具备一系列功能以引领智能手机工业的趋势。”

SEIN商业移动与信息技术市场总监Vebbyana

Kaunang指出，创新的infinity display是一种“无边框、全正面、边到边”的显示屏。这两款手机采用了工业界18,5:0的非主流比例，以至所有内容可以一并显示，体会最高水平的享受。

配备的照相机技术可以同时显示3张图像，而且可以把它们组成一张高质量的图像。1200万像素，F1.7大光圈，使用Dual Pixel技术，使手机后置摄像头可以取得高清澈的图像。

“前置摄像头800万像素，F1.7大光圈，具备自动焦点技术，适应手持手机距离的焦点，这样自拍照相的质量更加完善。”

SEIN商业移动与信息技术市场生产主任Denny Galand阐明，Galaxy S8和S8+使用生物鉴别技术，在封锁和启开手机时提高内容与数据的安全措施。

“虹膜扫描技术、指纹扫描和面部识别均采用三星Knox，拥有最高安全标准。”

两款新手机也设置10nm处理器，拥有超速的功力，然而使用电池则非常节省。

在印尼提供的Galaxy S8和S8+有三种颜色，即谜夜黑、烟晶灰和绮梦金。

三星计划于5月5日至7日在三大城市，即雅加达的Grand Indonesia

、泗水的Galaxy Mall和棉兰的Sun Plaza举行推介会。