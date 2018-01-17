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三年期间不曾向国库缴付利润后

2017年政府从自由港获得1.4兆盾股息

【本报雅加达讯】在三年期间不曾向国库缴付其利润后，2017年政府从印尼自由港(Freeport Indonesia)公司获得1.4兆盾的股息。财政部预算总局局长阿斯科拉尼(Askolani)称，随着在国际市场大宗商品价格的好转，印尼自由港公司重又进行支付股息的义务。

据他称，自2014年该矿业公司不曾缴付上述义务，因大宗商品价格正陷入困境。在那个昏暗时期之前，阿斯科拉尼确定印尼自由港公司向政府支付的股息达1兆盾至2兆盾范围。

他说，“通常获得大约1兆盾或超过，但是这两三年来自由港公司进行整合。我们晓得有业务上的问题，然后有必要再投资，所以不派红利。”

该股息的提供有助于国营企业利润份额的收入落实增加达到44.3兆盾，或占41兆盾指标的108%。整体上，在国际市场的大宗商品价格好转，对非税务国家收入(PNBP)的增加提供贡献，主要是来自天然资源部门。

除了国营企业利润外，从天然资源的收入录志超指标或达到111.1兆盾，或占95.6兆盾指标的116.2%。其它的非税务国家收入亦达108兆盾，或占85.1兆盾指标的127.9%，随后是公共服务机构(BLU)的收入为49兆盾，或占38.5兆盾指标的127%。藉着上述成就，2017年非税务国家收入落实达313.1兆盾，或占国家收支预算修订案中的260.2兆盾指标的120.3%。