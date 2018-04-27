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三家国营企业协同 未来可减少化肥进口

【本报雅加达讯】印尼化肥公司、国营第三农园公司和印尼国家银行（BNI）三家国营企业施行化肥采购协同，未来可减少这类商品进口。

国营企业部长莉妮（Rini Seoemarno）昨日在雅加达与国营第三农园公司及其旗下企业化肥签署采购合作的谅解备忘录后说：“我很高兴签署了这项谅解备忘录，并希望能尽早订立合作协议。”

莉妮称，自己对拥有5座工厂的印尼化肥公司，但一向以来只能满足国营农园公司的10%至15%需求感到奇怪。

有鉴于此，除了将使印尼化肥公司的利润增加之外，更好的协同作用有望创造效率，来降低生产成本。

与此同时，印尼化肥公司总经理阿阿斯（Aas Asikin Idat）称，公司准备向全国各地国营种植园公司提供优质化肥产品。

除此之外，公司供应的化肥有望减少化肥进口和节省外汇。

阿阿斯续说，公司准备与各方合作，把化肥分配到全国各地。

此前，印尼化肥公司也与乡镇经营企业（BUMDes）Mitra Desa Bersama公司在提高农民福利和生产力协同经营的碾米坊，每个小时能把40吨收割干谷粒碾成4吨大米。

国营企业部长莉妮和印尼化肥公司总经理阿阿斯于本月19日，主持了这座位于西爪省加拉璜县Rawamerta-Tempuran镇的碾米坊启用仪式。

莉妮说：“政府不断鼓励乡镇经营企业在提高农民福利和改善农村社区的经济起着作用。国营企业身为政府之手和建设代理人，继续发挥其在改善农村社区经济的作用。”