Friday, February 23rd, 2018 | Posted by

万隆Horison集团举办2018年食品与饮料会议

Horison集团整体团员与主办单位人员合影留念。

Horison集团整体团员与主办单位人员合影留念。

 

【本报万隆讯】Horison酒店是印尼具有地方特色的国际标准酒店之一，非常关注全方位服务，其中一项是关于食物和饮料。今年年初，豪利森（Horison）酒店集团于222日至23日在万隆Karang SetraHorison酒店举办2018年食品与饮料会议，出席会议的有获得印尼第四届厨师大厨平台成就奖的Axhiang Lee厨师、Warunk Upnormal的老板Kharisma Akbar以及PT Metropolitan Golden Management的董事和副总裁。

在活动前一晚，Horison集团为整体团员举行了欢迎晚宴。第一天节目，首先由里德万（M. Ridwan)、担任董事会成员的巴沙里（Basari）以及PT Metropolitan Golden Management副总裁迪诺（Dino Leonandri）在开幕式致辞。Kharisma Akbar也陈述了有关管理业务问题。此外，该活动也由ABCZenFitrafood等供应商分别进行介绍。

第二天由阿里夫（Dr. Arif,MM）博士，身为雅加达Bina Nusantara大学酒店系的讲师作介绍。接着是，Axhiang Lee与公司食品和饮料总监Ichsan Harison共骑一辆哈雷戴维森（Harley Davidson）进入了烹饪示范地点，瞬间场面一片热轰轰。

作为对社会一种关怀形式和实行企业责任活动，PT Metropolitan Golden Management携手SausageFactory合作，特邀请孤儿们参观万隆最大的香肠工厂和与他们一起共进午餐。

关于Horison酒店

Horison是三星级酒店，以实惠价格提供全方位服务。来满足三星级酒店Horison品牌的需求，而四星级的Horison Ultima和五星级的Grand Horison，提供全方位豪华酒店的需求，配备了其他豪华设施的高级服务。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=206960

Posted by on Feb 23 2018. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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