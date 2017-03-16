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万自立银行派息6.21兆盾

【本报雅加达讯】万自立银行（PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.，股代号BMRI）全体股东大会决定派息6兆2100亿盾，或占去年净利13兆8000亿盾的45%。万自立银行董事副总经理 Sulaiman A. Arianto 在雅加达Mandiri大厦召开全体股东大会后称，该派息相当于每份股票获266.27盾。

Sulaiman称，该派息的数额规定已留意该银行发展未来业务的流动资金需要。

该派息是自该银行于1998年10月2日成立以来最大的。今年派息的价值，比去年增加约1000亿盾。今年派息比率（payout ratio）为45%，比去年的30%有所上升。

该银行派息的上升与不良贷款（non performing loan/NPL）的上升对比。截至去年底，该银行的不良贷款毛比率3.96%，比2015年的2.29%更高。

该不良贷款的上升减少该银行的利润，因用于增加储备金。去年该银行的利润下降32.1%达13兆8000亿盾。该银行最大不良贷款的部门是商业部门为234.78%达15兆4000亿盾。与此同时，不良贷款毛比率达9.32%。其它部门包括企业的不良贷款达2兆3300亿盾，比率为1.01%。

小型企业的不良贷款比率为0.69%，达2兆4700亿盾；微型企业的不良贷款比率0.19%达1兆7700亿盾；与消费者部门的不良贷款比率0.07%达1兆4700亿盾。