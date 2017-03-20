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一个多月停产后

锦石Smelting公司恢复生产

【本报锦石讯】此前，因工人罢工持续一个月而暂停后，自由港印尼公司在东爪省锦石县冶炼厂运营商Smelting公司恢复生产。

Smelting公司总经理Hiroshi Kondo日前在锦石说：“我对自由港印尼公司的铜冶炼厂一个多月停产表示遗憾。”

他对东爪省和锦石政府在确保自由港公司在国内唯一冶炼厂能顺利运作所提供的协助致谢。

“我们没有想到会发生这件事。我们了解，公司暂时停产的决定对东爪省的经济和对外贸易带来影响，”他说。

这一向以来， Smelting公司对东爪省的对外贸易作出贡献，因为公司把电解铜总产量的60%向国外出口，而剩余的40%产量由国内工业吸收。

除了电解铜之外，公司也满足锦石县肥料厂对硫酸的100%需求。

Hiroshi说：“公司加工了从印尼土地中提取的天然原料，意味着公司为印尼自然资源财富创造了附加值。”

他续说，Smelting公司自本月1日起恢复生产，并希望再次对印尼经济尤其是东爪省作出贡献。

进一步，Smelting公司工厂经理安东尼（Antonius Prayoga）解释，冶炼厂自1998年运营，电解铜的生产能力每年达30万吨，其中40%由国内市场吸收，而剩余的60%向国外出口。

这一向以来，公司也通过全长4公里管道，把硫酸直接供给锦石石油化工（Petrokimia Gresik）公司作为化肥原料，供应量达70万吨至90万吨。

公司的其它产品，即铜渣或冶炼厂固体废物也被东爪省水泥厂收购，作为铁砂的替代产品。

“冶炼厂没有废物排放，因为废物可转化为其它行业有用的原料， 他如斯说。”

巴布亚省总出口额猛降

另一场合，中央统计局（BPS）巴布亚省分局局长西蒙（Simon Sapari）声称，巴布亚省于今年2月的总出口额只999万美元。

他日前在查亚普拉说：“巴布亚省在今年2月的出口显著下降。这意味着，自由港公司这一向以来对国家收入作出的贡献很大。在一个月内的总出口额急剧下降。”

西蒙解释，巴布亚省总出口额急剧下降是因为自由港印尼公司于2月份停止精矿和铜精矿出口所致。

他透露，自由港印尼公司于今年1月的总出口额达2.6683亿美元，对巴布亚省总出口额的贡献达96.25%。

“自由港印尼公司暂停出口的步骤，当然导致巴布亚省的铜精矿出口通货紧缩，”他如斯说。

西蒙希望中央统计局公布的上述数据，将鼓励涉及自由港印尼公司工作合同（KK）转变为特殊矿业公司许可证（IUPK）的当局即刻获得最佳解决方案，因为巴布亚省感觉到所带来的负面影响。