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《美国新闻与世界报导》杂志：

印尼为世界第二最吸引人投资国

【安打拉通讯网】佐科威总统昨日在国家宫与我国银行家会面的会议中说；美国的一家杂志“美国新闻与世界报导”将我国列为世界排名第二最吸引人的投资国。两周前，该杂志向世界各国做了一项调查，全球100多个国家中，哪个国家最吸引人投资，调查结果显示印尼被列为世界排名第二最吸引人投资的国家。

总统接著说，该杂志社访问了21000位受访者，并由6000位高级受访者做出决定。我国并非最佳投资国，但却是最吸引人的投资国。

因为他们知道虽然我国并非最佳的投资国，但却是一个不断改进迈向最佳投资环境的国家。比起一个投资环境很好的国家，但却是正在走下坡的国家，也不能吸引投资者。

佐科威总统确信，我国将吸引更多的投资者，因为我国正在迈向良好投资环境的趋势里。虽然进展较慢，但肯定迈向良好的方向，这就是投资者所选择的。

总统希望，经济统筹部长达尔敏．纳苏帝安继续改善国内的投资环境，2017年仍排在第72位。今年肯定排名会在60名之内，但总统希望能够达到50名之内。

另外，标准普尔评级机构也恢复我国为投资等级，即我国已是拥有可投资等级的国家。惠誉评级机构也调升我国的投资等级从BBB-至BBB等级。