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《多彩中国》拟在印尼落地播出

【雅加达本报讯】广西电视台与orangeTV的《多彩中国》栏目合作签约仪式于3月22日在雅加达举行。中国广西电视台国际频道总监马坚与印尼橙色电视台（Orange TV）CEO Hidayat Tjandradjaja代表双方进行签约。中国国家广播电视总局国际合作司司长周继红以及Orange TV高层出席仪式并见证签约。

在中国国务院新闻办公室和中国国家广播电视总局的指导下，由中国广西电视台、五洲传播中心和印尼橙色电视台联合筹办的30分钟的栏目《多彩中国》专门播放中国优秀国产纪录片，初步定于2018年6月在橙色电视台播出，每周六、周日播出一期。

橙色电视台在印尼具有一定的社会影响力，《多彩中国》能够在这一蓬勃发展的电视平台上与印尼观众见面，是中印尼电视交流的又一典范；也是“一带一路”倡议下，为印尼观众深入了解中国人民和社会文化提供了又一窗口。

此前，《多彩中国》已成功在越南数字电视台第十频道、泰国现代电视台和民族电视台实现落地播出；栏目播放的均是近年来代表中国最高水平的纪录片，包括《故宫》、《舌尖上的中国》在内的一批精品通过当地权威电视台的渠道进入东盟地区的千家万户，丰富了电视播放内容，也扩大了观众的收看选择。

印尼是一个历史悠久、文化灿烂、民族多元的国家，并长期与中国保持着友好往来。印尼民歌《美丽的梭罗河》、《星星索》以及由印尼民歌《划舢板》改编而来，在华语地区广为传唱的《甜蜜蜜》，在中国一直深受人民喜爱。以文化交流的形式，不断增进两国及人民间的了解，《多彩中国》通过秉持初心，通过播放中国精品纪录片，让印尼观众领略一个多元、开放、传统与革新并存的中国，更为直观地感受中国的山水之美、人文之美和发展之美。

此次广西电视台与印尼橙色电视台联合打造《多彩中国》栏目，是首次将中国优秀纪录片以整栏目的形式投放印尼市场。在印尼树立《多彩中国》栏目品牌，向印尼观众讲述“中国故事”的提议，得到了橙色电视台的积极响应与配合，也是广西电视台积极响应“一带一路”倡议，不断深化与印尼电视同行交流合作的重要举措。