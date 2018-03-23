Friday, March 23rd, 2018 | Posted by

Zulkifli Hasan在担任林业部长时期
曾为种植公司授予164万公顷面积许可证

【雅加达安达拉新闻网322日讯】国民使命党（PAN）名誉主席阿敏赖斯（Amien Rais）被要求提醒 祖尔基弗利哈桑（Zulkifli Hasan）担任林业部长时期曾为种植公司授予164万公顷面积许可证。

印尼Greenomics执行经理Vanda Mutia Dewi表示，祖尔基弗利哈桑担任林业部长时期曾为种植公司授予164万公顷面积许可证。这是Greenomics2004- 2017年关于释放森林面积的研究成果。

据了解，祖尔基弗利在苏西洛尤多约诺（Susilo Bambang Yudhoyono）执政时期于2009-2014年担任林业部长。 Greenomics估计祖尔基弗利实际上已经允许种植公司面积达164万公顷的许可证。

当时担任国民使命党秘书长的祖尔基弗利打破了这一纪录，因为向某些企业家颁发种植许可证最多的部长，或者是雅加达近25倍的地区。擵anda周四（322日）的一份声明中如是表示。

Vanda说，祖尔基弗利颁发的种植园许可证于20042017年期间授予商人种植许可证总面积近70％。这个数字并不包括祖尔基弗利担任林业部长期间森林“更新”棕榈油种植园的面积。

Vanda阐明，关于释放森林地区的数据应该得到阿敏赖斯的关注关于土地使用权的问题。众所周知，这位国民使命党建党元老阿敏赖斯最近在万隆自鸣得意批评佐科威 卡拉政府向全国多个地方分发土地证是欺骗人民的动作，仅是为了塑造佐科威个人形象。

祖尔基弗利颁发种植许可证最多的部长，所以Greenomics再次要求阿敏当时在担任部长时期应该回顾祖尔基弗利的行为。

 

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