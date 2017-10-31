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UID与UN-SDN 举办青年行动论坛

冯慧兰：年轻一代成为持续建设的关键

【本报讯】纪念青年宣誓日的环节中，印尼和平努力基金会(UID)及印尼区联合国可持续发展网络(UN-SDN)联合举办“青年行动论坛”(YAF)，60位来自印尼各地的社会企业家组织领袖出席。

该论坛成为印尼和平努力基金会与印尼区联合国持续发展网络(UID与UN-SDN)支持政府达到全球可持续发展（SDGs）或达到佐科威总统于2017年7月4日定下的2017年第59号总统指令里的印尼持续发展目标(TPB)。

UID基金会主席冯慧兰说，该基金会是一个不营利的机构，UID自从2003年开始已参与发展及执行持续建设的理念。

她说：“透过这个青年行动论坛(YAF)，希望各界特别身为印尼半数人口的年轻的一代，能够更加激发共同打造及执行持续建设的灵感与构想，为了提升未来印尼社会的进步与福利。”

冯慧兰也相信，如“青年行动论坛”(YAF)这样的活动，年轻一代的探讨与谈论将对我国达到“持续建设目标”(TPB)非常有帮助。

她引述苏加诺的名言：“给我1000位老人，我可以把塞梅鲁火山移走，给我10位年青人，我可以摇动整个世界，给我60位年轻小伙子，可以把印尼改变成幸福的社会。”

UID基金会创办人林美金说，自从2003年成立以来UID的各种活动，可清楚的看到印尼青年拥有很高的意愿要实现一个梦想，即社会方面与生活环境方面的梦想。

也是联合国持续发展网络董事及东南亚区联合国持续发展网络代表的林美金说：“我们希望也乐观，青年行动论坛(YAF)能够给予参与者更大的力量，建设一个福利更好的未来印尼。”

印尼青年持续发展网络统筹员Rahyang Nusantara评YAF将成为年轻人聚集在一起谈论与行动的组织，实现己经承诺要达到的印尼持续发展目标(TPB)。

减少使用塑胶袋环保运动分子Rahyang说，透过该论坛，年轻人可以分享故事与经验，可以激发更多的人一起行动。

青年行动论坛 (YAF)于10月29/30日在雅加达举行两天，出席者为16-30岁青年人。国民建设规划部长庞邦．帕罗佐尼科罗博士也出席该论坛。

国建规划部长庞邦说，印尼已经承诺实行持续发展目标(TPB)，一如佐科威总统2017年7月7日出席德国G20高峰会议时所作的承诺。

也是佐科威总统指定为印尼持续发展网络的统筹员与执行员的庞邦说；揧AF将协助实现印尼持续发展目标，虽然该目标看来太高，如果全国同胞及全世界的人互相合作去实现它。”

2017年第59号总统指令，政府为了配合持续发展目标也制定国家长期发展计划，与国家中期发展计划，持续发展目标(TPB)于2015年9月已获得193个国家的同意，包括印尼在内。

各国领袖同意延续执行持续发展目标(SDGs)至2030年，该议程包括17项主要目的，169项目标，及三个大方向，即经济、社会、环境。千年发展目标(MDGs)是为延续已于2015年结束的持续发展目标(SDGs)计划。