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Time在新加坡采访受害者Novel Baswedan

美国时代周刊称有国家警察将领涉嫌谋害案件

【雅加达TRIBUN新闻网讯】扑朔迷离的诺菲尔巴斯威丹受害案件看似已初露端倪。根据美国时代周刊最近一期刊登有关前些时日肃贪会（KPK）资深侦查员诺菲尔.巴斯瓦丹（Novel Baswedan）遭两名不明身份歹徒以硫酸袭击事件的采访内容。

6月10日，时代周刊在新加坡中央医院对正在进行眼睛治疗的诺菲尔巴斯瓦丹进行采访。众所周知，诺菲尔于4月11日在其雅京北区椰风新城住家附近做晨运时遭到来路不明的歹徒袭击，诺菲尔脸部被硫酸严重受伤。诺菲尔对时代周刊阐述，有朋友向他禀报说，有国家警察将领涉嫌对他的暴力袭击。因此，雅京首都警察对该暴力案件的调查始终停滞不前，迄今甚至还没有一点端倪。

针对此事，雅京首都警察长伊利雅宛（Iriawan）少将表示，他还没有时间阅读时代周刊文章的内容。尤其是涉嫌有关警察将领在背后进行暴力袭击的嫌疑。

肃贪会主席阿古斯拉哈尔佐（Agus Rahardjo）确认对美国时代周刊以上的报道也三缄其口，不愿发表更多的评论，阿古斯希望把袭击诺菲尔事件交由警方处理。阿古斯周三（6月14日）在雅京南区库宁岸肃贪会大厦如是说道。

另外，国家警察总署公关主任瑟迪奥·瓦希斯托（Setyo Wasisto）少将表示，尚不知道以上不胫而走的消息。按照瑟迪奥少将，诺菲尔最好把此事件提交给警方再作深入的调查。不要无查证凭空指控是没有法律根据的，诺菲尔最好将其口述列入案件调查记录（BAP），因为法律面前人人平等。