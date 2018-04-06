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Terawan 军医被IDI取消资格

国会第十委员会将召唤IDI负责人到国会听证

【雅加达安塔拉新闻网4月05日讯】国会第九委员会将召集印度尼西亚医生协会（IDI），IDI印尼医学道德准则委员会 (MKEK) 以解决该组织取消Terawan Agus Putranto少将军医的资格，而导致社会公众舆论纷纷。

“国会第九委员会将传召IDI、MKEK、陆军中央医院，Terawan医生和印度尼西亚医学理事会等相关方面于下周将到国会做听证会，讨论相关议题。”国会第九委员会主席Dede Yusuf周四（4月5日）在雅京如是说道。

Dede说，国会第九委员会不能介入与IDI内部发生的相关事情，但是当一项政策引发社会大众的关注时，政府有必须妥善和正适当地处理这个问题。

据Dede介绍，从社会的角度来看，或许社会公众不了解IDI的道德标准，因此对IDI对Terawan医生采取的做法或动机完全无法理解。

“任何IDI的举措理应不要造成社会大众的负面影响，以免成千上万的人得到错误的理解，我们希望政府在下周一给予回答。” Dede说。

Dede评估了医生在医治病人时使用的方法，如医生必须给予合法的法律保护，因此不一定是几十年前医学伦理规范违反了医生的方法。

Dede说，Terawan医生使用的方法对人民有益，人民付得起医药费，不会因为使用这种方法而造成负担和伤亡。

“法律保护伞不需要法令，我们最好把卫生部长的条例通过印尼医学理事会（KKI）交给政府。” Dede说。

此前，IDI对Terawan Agus Putranto医生自2月26日至2019年2月25日期间从IDI会员解雇12个月。Terawan被指违反印尼医生协会的道德行为，即选择给病人使用Digital Subtraction Angiography（简称DSA）的治疗方法。DSA即血管造影的影像通过数字化处理，把不需要的组织影像删除掉，只保留血管影像，这种技术叫做数字减影技术，其特点是图像清晰，分辨率高，对观察血管病变，血管狭窄的定位测量，诊断及介入治疗提供了真实的立体图像，为各种介入治疗提供了必备条件。其实在某些国家DSA治疗法已经取得良好的效果。