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Syarief Hasan 申明苏西洛和其公子阿古斯

不会参加2019年总统选举

【雅加达16日讯】民主党中央理事会副主席夏利夫哈山（Syarief Hasan ）称，虽然有几个政党已经开始提出2019年总统选举候选人的名字，但是，迄今民主党（Demokrat）还没决定将推举谁参加参与2019年总统选举的候选人。

当记者问夏利夫关于民主党是否能提出阿古斯·尤多约诺（Agus Harimurti Yudhoyono-AHY）为2019年总统选举的候选人时，夏利夫表示，阿古斯将专心竞选2017年雅京特区首长选举，民主党也不可能推举他为2019年总统选举候选人。

目前担任民主党国会议员的夏利夫说，民主党有信心阿古斯将在2017年雅京特区首长选举中获胜，成为2017年雅京特区省长。

“但是如果阿古斯失败，民主党也已准备接受选举的结果。因为胜败乃士兵家常事。因此对于2017年雅京特区地方首长选举的最终结果，民主党已做好心里准备。如果按照目前几家民调结果显示，阿古斯的胜选率远比其他候选人高。” 夏利夫说。

夏利夫继说，民主党中央理事会主席苏西洛班邦尤多约诺（Susilo Bambang Yudhoyono –SBY）绝对不会参加2019年总统选举，因为他要将机会让给年轻人参加总统选举。