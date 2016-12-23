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Sri Bintang Pamungkas 密谋推翻政府计划

Ratna Sarumpaet 接受警方调查时表示一无所知

【雅加达Indowarta新闻网22日讯】国内激进分子Ratna Sarumpaet女士，周四（12月22日）以证人身份接受雅加达京首都警察刑事与侦探组询问时表示，她对Sri Bintang Pamungkas密谋推翻合法政府的计划，完全不知情，她说仅认识Sri Bintang是一位印尼大学老师，何况98年国内政治改革浪潮时，他也积极投入反不得民心的‘新程序’苏哈托政府的行列，而一时成为家喻户晓的激进分子。除此之外，Ratna Sarumpaet表示，完全不晓得Sri Bintang谋反政府的计划。Sri Bintang已正式被警方列为谋反政府的犯罪嫌疑犯人，并遭到警方的拘押。

Ratna Sarumpaet认为，警方以证人传召她询问的原因或许与罪嫌Sri Bintang曾经在雅京西区Kalijodo桥下发表反政府言论，特别是抗议雅京省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）对Kalijodo红灯区的拆除和整顿该地区的卖淫与贩毒集团不法活动。