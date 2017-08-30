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Sharp Greenerator

团体为庆祝国庆日发起绿色运动

【本报雅加达讯】由印尼夏普电子公司（Sharp Electronics Indonesia）组成的环境爱好者团体Sharp Greenerator为庆祝印尼共和国建立72周年与印尼国家科学院（LIPI）及上百名初中生上周六（8月26日）在茂物植物园举办“独立日极速前进”活动。

印尼夏普电子公司公关、企业社会责任及促销经理班鲁·瑟迪奥（Pandu Setio）说道：“我们发现Sharp Greenerator团体成员的看法发生重大变化，尤其对环境问题的看法。收到Sharp和相关非政府组织的活动材料后，他们有批判性的意见并有意加入和自己发起绿色运动，包括这个‘独立日极速前进’活动在内。”

其中一个绿色运动就是“茂物走向零塑料袋”或通过社交媒体号召每周一仅1天“无塑料袋日”。

茂物成为该活动的主要地点，这是因为该地区在河流的上段。为此，环境保护比如垃圾清理有必要从上游开始，以致对周围地区带来影响。

Sharp Greenerator团体成员兼“独立日极速前进”活动负责人巴斯马赫（Basmah）说道：“我们选择茂物植物园为举办活动的地方。除了是适合年轻人学习地方，茂物植物园也是周末人们常去的热闹地方之一。这活动最好在公共场所举办，这样就能吸引其他访客关注，带动他们一起清理垃圾。”

Sharp Greenerator团体成员和初中生们捡起散落着满地的垃圾，他们带动访客一起保护环境的清洁。在活动结束后，Sharp Greenerator团体成员与学生们总共清理了75公斤垃圾，然后将这些垃圾丢到茂物植物园垃圾场。

茂物植物园公关主任苏基阿尔蒂（Sugiarti）说道：“散落着满地的垃圾表明茂物植物园访客还缺乏保持环境清洁意识。我们非常感谢Sharp Greenerator团体帮我们清理垃圾和带动访客一起保持环境清洁。